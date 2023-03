Bayernfans randalieren beim Spiel gegen den FVI in Illertissen

Fans des FC Bayern II zünden Pyrotechnik im Stadion und auf der Straße in Illertissen und beschädigen einen Zaun im Gästebereich: Die Polizei hatte viel zu tun.

Polizei und Feuerwehr haben wegen einiger Fußballfans beim Regionalligaspiel zwischen dem FV Illertissen und dem FC Bayern München II in Illertissen einige Einsätze gehabt: Im Rahmen des Spiels wurden laut Polizeibericht im Stadion in der Gottfried-Hart-Straße mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet. Zudem wurde ein Bauzaun durch die Gästefans umgedrückt und hierbei beschädigt. Der Schaden am Zaun beträgt rund 50 Euro.

Auf dem Weg vom Stadion zum Bahnhof zündete laut Polizei zudem ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin aus der gleichen Fangruppierung ein Plastikschild im Bgm.-Kolb-Ring an, welches an einer Straßenlaterne angebracht war. Durch die Hitzeentwicklung entzündete sich ein dort stehender Mülleimer ebenfalls. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Illertissen schnell abgelöscht werden. Der Gesamtschaden an Mülleimer und Laterne beträgt rund 250 Euro.

Die Fangruppe wurde auf den Bahnhöfen kontrolliert, dabei wurde zumindest ein Teil der Identitäten der Fans festgestellt. Zu weiteren Sicherheitsstörungen kam es jedoch nicht mehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)