Bei der Musiknacht in Illertissen kommen alle auf ihre Kosten

Die Illertisser Musiknacht hatte musikalisch wieder jede Menge zu bieten. Die Besucher strömten in die teilnehmenden Lokale.

Plus Nach drei Jahren Pause gibt es für die Veranstaltung strenge Sicherheitsauflagen. Dennoch genießen Publikum, Bands und Gastronomen den Abend in vollen Zügen.

Gefühlt die halbe Stadt und viele Auswärtige waren wieder zur Illertisser Musiknacht am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit auf den Beinen. Nach drei Jahren Pause wollte das Publikum seiner Feierfreude freien Lauf lassen. In der ganzen Innenstadt drängten sich die Besucherinnen und Besucher in den 18 Locations und trugen die gute Stimmung nach außen.

Der Bummel durch die Stilrichtungen reichte von der in Illertissen gern gehörten Tanz- und Partyband Die Maybacher im alten Feuerwehrhaus im Osten bis zu Daniel’s Karaoke im Café Carina westlich des Bahnhofs. Inhaberin Karin Habel freute sich über ihren dazu gehörenden eingezäunten Biergarten, an dem sie für die Veranstaltung nichts verändern musste. Sie war bei jeder Musiknacht dabei und warb: „Im Carina wird man zum Star“.

