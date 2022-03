Illertissen

vor 4 Min.

Bei der Stadtbücherei Illertissen fängt ein neues Kapitel an

Plus Fast neun Jahre leitete Karin Steck die Bücherei. Jetzt übergibt sie die Aufgabe an ihre Nachfolgerin. Diese hat bereits eine bestimmte Zielgruppe im Blick.

Von Zita Schmid

Gleich nach der Eingangstüre erfahren Leserinnen und Leser in der Stadtbücherei Illertissen, was gerade neu und angesagt ist auf dem Büchermarkt: Hier finden sie einen Überblick über Neuerscheinungen und Bestseller. Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten in der Einrichtung: Zum 1. April bekommt die Bücherei eine neue Leiterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .