Illertissen

06:15 Uhr

Bei der Toiletten-Diskussion geht es diesmal um die Farbe

Plus Der Bauausschuss in Illertissen war sich beim Standort für eine öffentliche Toilette am Marktplatz nicht einig. Auch bei der Farbauswahl gibt es viele Meinungen.

Von Rebekka Jakob

Wenn im nächsten Sommer die Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" beginnt, wird sie vermutlich schon da sein: Illertissen bekommt eine öffentliche Toilette in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes. Aber ebenso wie um den Standort des Häuschens wurde nun auch darüber diskutiert, wie das Örtchen künftig - zumindest von außen - aussehen soll.

