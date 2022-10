Beim Thema Reiterhof will die Stadt Illertissen die Zügel anziehen

Lokal Um die Erweiterung des Illertisser Reiterhofs hatte es bereits im Juli Wirbel im Stadtrat gegeben. Jetzt kommt erneut ein Alleingang des Besitzers ans Licht.

Der Ärger um den Illertisser Reiterhof ist noch immer nicht ganz verraucht im Stadtrat. Um sich für große Reitturniere zu rüsten, möchte der Besitzer erweitern. Doch offenbar hat er nicht immer auf erforderliche Genehmigungen gewartet.