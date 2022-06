Illertissen

11:30 Uhr

Bei Rot über die Ampel gefahren: Schwerer Unfall in Illertissen

Bei einem Unfall in Illertissen ist am Montagmorgen hoher Sachschaden entstanden.

Lokal Im Berufsverkehr hat sich am Montagmorgen in Illertissen ein Unfall ereignet, der Stau verursacht. Ein Autofahrer erleidet schwere Verletzungen.

Von Wilhelm Schmid

Starke Verkehrsbehinderungen gab es im morgendlichen Berufsverkehr am Montagmorgen in Illertissen. Gegen 7.30 Uhr hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung der Ulmer Straße mit der Siemensstraße im Norden von Illertissen ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

