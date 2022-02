Bei Run Bike Rock in Illertissen gibt es jetzt mehr Läufe für Kinder

Weil die Corona-Regelungen immer weiter gelockert werden, wird eine zusätzliche Disziplin für Schülerinnen und Schüler angeboten.

Die Corona-Inzidenzen gehen zurück, und weitgehende Lockerungen sind in Sicht. Die Organisatoren des Illertisser Laufevents Run Bike Rock haben deshalb erneut die Anzahl der möglichen Disziplinen erweitert. Nun können auch jüngere Kinder am 8. Mai an den Start gehen.

Nach zwei Jahren Zwangspause bedingt durch Corona findet das Laufevent nun wieder statt. Seit Anfang Februar ist das Anmeldeportal unter www.runbikerock.de freigeschaltet. Nach einem vorsichtigen Start hatte das Team Ende Januar weitere Disziplinen mit dazugenommen. Nun ist das Angebot für Kinder zwischen sechs und elf Jahren hinzugekommen: Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe können nun am 1,5-Kilometer-Lauf teilnehmen. Das betrifft die Jahrgänge 2011 bis 2016.

Am 26. Mai hieß es in Illertissen wieder: Run Bike Rock. Wir waren mit der Videokamera dabei. Video: Wilhelm Schmid

Auch für die bisherigen Disziplinen im Kinder- und Jugendbereich können sich Teilnehmende noch anmelden. Schülerinnen und Schüler ab elf Jahren (Jahrgänge 2011 und älter) können am Drei-Kilometer-Lauf teilnehmen. Für alle ab zwölf Jahren gibt es den Fünf-Kilometer-Lauf beziehungsweise Walking. Ab 14 Jahren können die Teilnehmenden den Zehn-Kilometer-Lauf beziehungsweise Walking in Angriff nehmen. Und ab 16 Jahren ist die Teilnahme am Halbmarathon möglich. (AZ)