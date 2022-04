Beide hatten Grün: Fußgängerin wird in Illertissen von Auto erfasst

Eine Autofahrerin übersieht die 45-Jährige, als diese bei Grün über die Straße geht. Ersthelfer kümmern sich um die Verletzte.

In Illertissen ist am Freitagnachmittag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 77-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Dietenheimer Straße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. An der Kreuzung zur Memminger Straße wollte sie bei Grün links abbiegen. Zeitgleich wollte eine 45-Jährige zu Fuß, ebenfalls bei Grünlicht, die Fahrbahn der Memminger Straße queren. Die Autofahrerin übersah die Frau jedoch. Das Auto erfasste die Fußgängerin, sie wurde über die Motorhaube geschleudert.

Passanten leisteten der angefahrenen Fußgängerin auf der Fahrbahn Erste Hilfe und stabilisierten sie, bis der Rettungsdienst eingetroffen war. Nach Polizeiangaben wurde die 45-Jährige leicht verletzt mit einer Schwellung am Kopf und Schürfwunden am Knie ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)