Illertissen

vor 2 Min.

Beim Abschied aus Illertissen fließen französische und deutsche Tränen

Plus Vom Wintersport bis zur Schnitzeljagd: Während des Austauschs im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Illertissen und Carnac haben die Jugendlichen einiges erlebt.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Vergangene Woche haben 30 französische Jugendliche im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Carnac das Leben in Illertisser Familien kennengelernt. Inzwischen sind sie wohlbehalten in Frankreich zurück. Beim gemeinsamen Abendessen am Samstag wurde noch gehörig Abschied gefeiert. Vom Buffet in der Schranne ging es dann direkt in den Bus. Unter den neu gewonnenen Freunden stiegen so manchem die Tränen in die Augen. Gegen 19.30 Uhr trat der Bus seine 1206 Kilometer lange Reise an die bretonische Küste an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen