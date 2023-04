Illertissen

vor 49 Min.

Beim Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder legt Illertissen eine Schippe drauf

Plus Die Kita „Glühwürmchen“ im Saumweg wird ausgebaut, die nächste ist in Vorbereitung. Mit den Johannitern als Träger will die Stadt für „mehr Abwechslung“ sorgen.

Von Thomas Vogel

Wer wissen will, wie die künftige Kindertagesstätte in der Franz-Mang-Straße in Illertissen ausschauen wird, wird in Nersingen fündig. Gerhard Mach aus Bad Kissingen als Architekt einer dortigen Einrichtung hat sich bereit erklärt, dasselbe Gebäude noch einmal zu bauen – Illertissen erhält sozusagen einen architektonischen Klon, kann dafür nach Einschätzung der Verwaltung einige Vorteile einfahren.

In der Hauptsache erwartet die Stadt Entlastung der eigenen Bauverwaltung, Einsparungen bei den Planungskosten und eine schnellere Umsetzung. Denn die Johanniter bekamen auf einstimmigen Beschluss des Stadtrats auch noch die Bauträgerschaft übertragen, wodurch die Ausschreibung des Architekten entfallen könne. Und die Zeit drängt, weil der Run auf die Plätze nach wie vor anhalte, wie Hauptamt-Stellvertreterin Julia Pöllmann am Donnerstag vor dem Gremium berichtete: „Wir haben jetzt schon eine Betreuungsquote von 60 Prozent, und diese wird weiter steigen“, lautete ihre Prognose.

