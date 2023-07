Beim Aussteigen E-Call ausgelöst

Ein Notruf aus einem Auto in Illertissen hat Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Auto und Besitzer waren aber unversehrt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am späten Sonntagvormittag gegen halb zwölf Uhr zur Rudolf-Kurz-Straße in Illertissen alarmiert. Dort war in einem Auto der E-Call-Notruf ausgelöst worden, und nachdem auf die Rückfrage der Leitstelle Donau-Iller keine Antwort kam, musste davon ausgegangen werden, dass der Autofahrer nicht mehr ansprechbar war. Es handelte sich jedoch um einen falschen Alarm: Der Autofahrer hatte unmittelbar vor dem Abstellen seines Fahrzeuges aus Versehen den Notrufknopf ausgelöst und hatte diese Berührung gar nicht bemerkt. Dann ging er ins Haus und konnte so die Rückfrage der Leitstelle im Fahrzeug nicht hören, sodass dort von einem Ernstfall ausgegangen werden musste. Als die Einsatzkräfte ankamen, wurde ihm der Verlauf erklärt und mit einer freundlichen Entschuldigung war alles erledigt. „Lieber so als umgekehrt“, war die allgemeine Meinung. (wis)