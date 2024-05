Illertissen

18:00 Uhr

Beim Egerländer Museum ist in Illertissen noch Geduld gefragt

Auf Susanne Schewetzky (links) und Emilie Asam wartet im Depot noch eine Menge Arbeit, bis die Schätze des Egerländer Museums in den Adler zurückkehren können.

Plus Wenn die Sanierung des "Adler" in Illertissen abgeschlossen ist, beginnt für die Kulturhüterinnen Susanne Schewetzky und Emilie Asam die Arbeit erst richtig.

Von Regina Langhans

Die Sanierung des "alten Adler" nähert sich in Illertissen ihrem Ende: Am Sonntag, 21. Juli, wird der geschichtsträchtige einstige Gasthof von 1740 als Haus für Vereine und Bürgerschaft wiedereröffnet. Hier will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) erneut ihren Treff aufmachen. Aber auch das Egerländer Museum mit Elbogener Stube kann zurückkehren. Mit der Rückkehr des Museums klappt es aber nicht sofort: Der kleinere Raum erfordert eine Auswahl mit entsprechendem Konzept, weiß Susanne Schewetzky als Kulturreferentin der Stadt Illertissen. Zudem ist Emilie Asam, bisherige Museumsleiterin und Kulturwartin der Eghalanda Gmoi, bestrebt, ihre Schätze auch attraktiv für die nächste Generation zu präsentieren.

Wenn also das im Inneren bis unters Dach neugestaltete Adlergebäude Eröffnung feiert und von den Vereinen in Besitz genommen wird, bleibt das Museum mit abgetrenntem Bereich für Sonderausstellungen erst einmal leer. Die verpackten Exponate kamen nach dem Ausräumen Anfang 2021 zunächst im alten LEW-Gebäude unter. Dann aber mussten die Kartons wegen des dort anstehenden Kindergartenbaus Knall auf Fall ins Obergeschoss des alten Feuerwehrhauses umziehen.

