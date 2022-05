Beim Frühjahrsmarkt in Illertissen geht es wieder rund

In der Illertisser Innenstadt rund um den Marktplatz ist wieder Markttreiben angesagt. Los geht es am Samstag mit dem Spielenachmittag.

Er ist der erste große Markt des Jahres in Illertissen: Der Frühjahrsmarkt kann dieses Jahr wieder in gewohntem Rahmen stattfinden. Dazu gehört auch der Spielenachmittag, der am Samstag, 28. Mai, das Geschehen eröffnet.

Schon vor Beginn des eigentlichen Markttreibens am Sonntag und Montag wird somit für Groß und Klein bereits am Samstag ab 14 Uhr ein Unterhaltungsprogramm zwischen Marktplatz und Hauptstraße geboten - auch wenn dann noch nicht alle Stände aufgebaut sind. Der Vergnügungsmarkt hat bis 20 Uhr geöffnet.

Das eigentliche Marktgeschehen mit verkaufsoffenem Sonntag beginnt am Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr und dauert bis 18.30 Uhr, am Montag, 30. Mai, geht es von 9 bis 16 Uhr weiter. Rund 130 Ausstellerinnen und Aussteller werden sich dort präsentieren sowie Waren und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Branchen anbieten. Bunte Fahrgeschäfte gibt es natürlich ebenso wie Imbiss-, Getränke- und Süßwarenstände.

Ein Flohmarkt ergänzt den Frühjahrsmarkt in Illertissen

Stöbern können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag auch auf dem Flohmarkt, der bei jedem Wetter stattfinden soll, und ein Bummel in den Geschäften ist ebenfalls angesagt. Die Illertisser Händlerinnen und Händler locken mit zahlreichen Schnäppchen-Angeboten. Wer sich dann ausruhen möchte, kann es sich auf einem der bunten Liegestühle bequem machen, die seit Kurzem in der Stadt vorrätig sind. (rjk)