Beim Herbstmarkt: Junge Männer erpressen Elfjährigen um Geld

Ein Kind ist am Sonntag auf dem Weg zum Marktplatz angegriffen worden. Nach dem Vorfall beim Herbstmarkt in Illertissen sucht die Polizei Zeugen.

Ein Elfjähriger ist am Sonntagabend gemeinsam mit seinem Vater zur Polizei Illertissen gekommen, um Anzeige wegen räuberischer Erpressung zu erstatten. Der Schüler gab dabei zu Protokoll, dass er am Nachmittag gegen 15 Uhr mit seinen Kumpels am Herbstmarkt unterwegs war. Als er dann alleine zum Marktplatz ging, hätten ihn zwei Unbekannte vor dem Eingang eines Supermarktes geschubst. Er wollte davonlaufen, daraufhin habe ihn dann einer der Täter am Arm gepackt.

Die Täter forderten unter Androhung von Schlägen von dem Elfjährigen Bargeld. Dieser händigte daraufhin den Unbekannten einen 20-Euro-Schein aus. Die beiden Täter begaben sich nach Angaben des Schülers danach zu einem silbernen Kleinwagen mit Neu-Ulmer Kennzeichen und fuhren davon. Das Kind beschrieb die Unbekannten als 18 bis 19 Jahre alt, schwarz gekleidet mit Jogginghose und Jeans. Beide Täter hätten auch eine schwarze Bauchgürteltasche getragen.

Aufgrund des Herbstmarktes war wahrscheinlich ein erhebliches Personenaufkommen in den Nachmittagsstunden in der Illertisser Innenstadt und in unmittelbarer Tatortnähe, so die Polizei. Personen, die etwas beobachtet haben, was im Zusammenhang mit dem angezeigten Sachverhalt stehen könne, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)