Beim Illertisser Geflügelmarkt gibt es ab jetzt auch wieder Hühner

Plus Ab dem kommenden Sonntag darf wieder die gewohnte Artenvielfalt gehandelt werden - zum ersten Mal seit dem Neustart des Marktes in diesem Jahr.

Eine sehr erfreuliche Nachricht hat diese Woche den Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Illertissen, Peter Sametschek, erreicht: Der Veterinärdienst des Landratsamts hat mitgeteilt, dass die seit Anfang Dezember 2021 geltende Allgemeinverfügung zur Biosicherheitsmaßnahme gegen die Geflügelpest aufgehoben werde. Damit dürfen die Züchter in Illertissen ab sofort auch wieder Geflügel anbieten.