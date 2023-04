Beim möglichen Illertisser Sexualdelikt ist eine erneute Suchaktion geplant

Was passierte vergangene Woche nahe der Iller bei Illertissen? Wurde eine 43-Jährige vergewaltigt? Noch ist vieles unklar im Fall des möglichen Sexualdelikts.

Wurde eine 43-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm bei Illertissen Opfer eines Sexualdelikts? Die Polizei versucht, diese Frage aktuell zu klären. Am Freitag fand deshalb eine größere Suchaktion entlang der Iller und dem Illerkanal statt. Für diesen Mittwoch ist eine erneute Suche vorgesehen, wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt. Was ist darüber hinaus in dem Fall inzwischen bekannt?

Offenbar nicht arg viel mehr, als am Freitag vermeldet wurde. Zumindest halten sich sowohl eine Polizeisprecherin als auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen bei Nachfragen weitestgehend bedeckt. Die Suche am vergangenen Freitagvormittag habe nichts erbracht, so die Polizei. Daher soll nun dieselbe Örtlichkeit am Mittwoch ab dem Morgen bis in den Nachmittag hinein noch einmal abgesucht werden, mit einem ähnlich großen Aufgebot wie vor dem Wochenende. Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn mit circa 60 Beamtinnen und Beamten war damit im Einsatz. Was man sich dabei erhofft? "Man schaut, ob irgendwelche Gegenstände gefunden werden, die auf ein Sexualdelikt hindeuten." Konkreter wird die Sprecherin nicht. "Details kann ich nicht sagen."

Sexualdelikt? Passantin trifft verletzte Frau an der Illerbrücke bei Illertissen an

Ausgangspunkt der Suche war die Meldung einer Passantin am Donnerstagmorgen (13. April) gegen 7.45 Uhr: Sie habe an der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße bei Illertissen eine Frau aufgefunden, die nicht ansprechbar war. Die Frau wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort untersucht. Dabei seien Verletzungen festgestellt worden, aufgrund derer ein Sexualdelikt nicht auszuschließen war, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Freitag.

An der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße bei Illerissen hatte eine Passantin die 43-Jährige angetroffen. Foto: Schmid

Um was für Verletzungen es sich dabei handelt, ob die Frau womöglich vergewaltigt wurde, dazu will die Polizeisprecherin auf erneute Nachfrage keine näheren Angaben machen. Es sei derzeit noch nicht abschließend geklärt, ob die Frau überhaupt Opfer eines Verbrechens wurde. "Das ist noch völlig unklar. Es kann auch sein, dass da gar nichts war." Die Verletzungen hätten ambulant behandelt werden können. Ein stationärer Krankenhausaufenthalt sei nach Angaben der behandelnden Ärzte nicht erforderlich gewesen. Die 43-Jährige selbst könne sich nach wie vor nicht an den infrage kommenden Zeitraum erinnern, so die Polizeisprecherin am Montag. Woran das liegt, ist wohl noch offen. Das Ergebnis einer Blutprobe stehe noch aus.

Welche Rolle spielt der Parkplatz an der Brandenburger Straße in Illertissen-Au?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht es um die Zeit zwischen Mittwoch, 12. April, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 13. April, 7.45 Uhr. Zunächst hatte die Polizei den Mittwochmittag, ab 12 Uhr, angegeben, das aber inzwischen korrigiert. Wie die Ermittler vor allem auf den Zeitpunkt am Mittwochabend kommen, bleibt unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man sich dazu bedeckt halten, so die Polizeisprecherin. Gleiches gilt für die Frage nach dem angegebenen Parkplatz an der Brandenburger Straße in Illertissen-Au.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm beschäftigen demnach weiterhin folgende Fragen:

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße zwischen dem Mittwoch, 12. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 13. April, 7.45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen?

zwischen Au und der an der zwischen dem Mittwoch, 12. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 13. April, 7.45 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Illertissen-Au verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu abgestellten Pkws, gemacht?

Hinweise von Zeuginnen und Zeugen erbittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (mit AZ)