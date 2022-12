Illertissen

12:54 Uhr

Beim Nahverkehr soll es in Illertissen künftig rundlaufen

Plus Ohne Umstieg von Au nach Jedesheim oder von Tiefenbach nach Dornweiler: Die Stadt plant ein neues Konzept für die Stadtbuslinien. Die Gelegenheit ist günstig.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Mit seinem Bahnhof an der Strecke zwischen Kempten und Ulm ist Illertissen schon recht gut an den öffentlichen Fernverkehr angebunden. Doch innerhalb des Stadtgebiets hapert es noch – denn der Stadtbus ist noch lange nicht optimal unterwegs. Schon in einem Jahr könnte sich das ändern. Wie das aussehen kann, haben Nahverkehrsexperten jetzt in der letzten Sitzung des Stadtrats für 2022 erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen