Beim Poetentreffen erklingt das Hohe Lied vom Sauerkraut

Lokal Beim Hoigarten der Matzenhofer Schwabengilde im Illertisser Schlossbräu verströmen die Poeten viel schwäbische Seele. Ihre Mischung aus deftig und einfühlsam kommt an.

Bestes Sommerwetter und ein schattiger Biergarten im Ambiente der historischen Schlossbräugaststätte sind der Nährboden gewesen, um die Vertreter der Matzenhofer Schwabengilde zu poetischen Höhenflügen zu inspirieren. Ein festes Fanpublikum und wechselnde Biergartenbesucher spornten die schwäbischen Versleschmiede und Musiker zu immer neuen Beiträgen an. Gildemeisterin Maria Störk lag eine ansehnliche Programmliste vor.