Illertissen

18:00 Uhr

Beim Rathaus-Areal in Illertissen sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt

Lokal Die ersten Modelle, wie das Gebiet in Illertissen zwischen Rathaus, Schranne und alter Feuerwehr aussehen könnte, sind fertig. Aber sind sie auch umsetzbar?

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Die Feuerwehr ist umgezogen, das Adler-Gebäude steckt in der Sanierung und der TSV Illertissen wird nächstes Jahr in seine neu gebaute Turnhalle umziehen. Der Weg scheint also frei, um das 8000 Quadratmeter große Rathaus-Areal endlich ganz neu zu gestalten. Erste Vorschläge gab es jetzt in einer Sondersitzung des Stadtrats - aber auch ernste Bedenken mit Blick auf eine ungewisse Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen