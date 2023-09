Illertissen

Beim scharfen Eck in Illertissen kann der Abrissbagger kommen

Wie geht es mit dem Bauvorhaben am "Scharfen Eck" in Illertissen weiter? Darüber hat der Bauausschuss des Stadtrats jetzt gesprochen.

Plus Noch ist nicht geklärt, wie die künftige Bebauung auf dieser Seite der Hirschkreuzung aussehen wird. Einen Teil der Gebäude darf der Besitzer nun entfernen.

In die Hirschkreuzung in Illertissen kommt wieder mehr Bewegung. Die Umgestaltung des markanten Knotenpunktes in der Innenstadt rückt näher. Nach der Vorstellung der Pläne für das Sparkassen-Areal, die mit dem Landratsamt als Ankermieter in einem Neubau eine ganz neue Gestaltung vorsehen, tut sich nun auch etwas schräg gegenüber am sogenannten "Scharfen Eck".

Schon mehrfach hatte der Grundstücksbesitzer bei der Stadt um Erlaubnis gebeten, die maroden Gebäude abzureißen. Mehrfach wurde er abgewiesen, damit an der markanten Hirschkreuzung keine möglicherweise auf Jahre bleibende Brache entsteht. Dem Besitzer gehe es darum, die für einen späteren Bau notwendigen Bodenuntersuchungen durchführen zu können, erfuhren die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses. Wie fast überall in der Illertisser Innenstadt könnten auch hier wichtige Relikte der Vergangenheit im Boden schlummern, deswegen brauchen Archäologinnen und Archäologen Zeit, um das Gelände zu untersuchen.

