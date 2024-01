Illertissen

Beim Silvesterkonzert bricht das neue Jahr mit Trompetensignalen an

Andreas Weil und Michael Bischof (rechts) konnten beim diesjährigen Silvesterkonzert in der Stadtpfarrkirche in Illertissen sogar auf Fan-Publikum zählen, das an Beifall nicht sparte.

Plus Am Ende ihres virtuosen Silvesterkonzerts in der Stadtpfarrkirche in Illertissen gibt es für Michael Bischof und Andreas Weil anhaltenden Applaus.

Das widerfährt der konzerterprobten Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen auch nicht alle Tage: Als am Ende ihres traditionellen Silvesterauftritts Michael Bischof (Trompete) und Andreas Weil (Orgel) von der Empore nach unten kommen, um sich für den Applaus zu bedanken, werden sie beim Vorlaufen vom zahlreichen Publikum nochmals reihenweise mit Beifall bedacht. Hans Scherrer von den Förderern für Kirchenmusik und klassische Musik freute sich, dass dieses vor über 30 Jahren eingeführte Format, "als Angebot für alle, die Silvester im festlichen Kreis und nicht allein zu Hause verbringen wollen", derartigen Zuspruch fand.

Alte und neue Musik kommt in Illertissen zu Gehör

Die beiden in der Kirchenmusik und Konzertszene beheimateten Künstler haben den Jahreswechsel gewissermaßen musikalisch beschritten: Altes, symbolisiert durch Barockmusik, hinter sich lassend und sich neuen Formaten gegenüber aufgeschlossen zeigend. Die Kombination von Trompete und Orgel gilt als Klassiker der Barockzeit, nun aber verstand es Michael Bischof, in den Arrangements eingängiger Filmmelodien mit neuen und wärmeren Tonfarben zu überraschen. Andreas Weil wiederum brachte mit seiner Orgelimprovisation oder Stücken des österreichischen Komponisten Peter Planyavsky Werke der Gegenwart in ansprechender Weise zu Gehör. Unter dem Motto "Barock bis Filmmelodien" wurde Musik aus vier Jahrhunderten präsentiert.

