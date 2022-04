Illertissen

17:45 Uhr

Illertisser Stadtrat gespalten: Soll der Landkreis den Müll entsorgen?

Plus Städte und Gemeinden im Kreis Neu-Ulm überlegen, die Müllentsorgung an den Landkreis zu übertragen. Illertissen kommt bei der Entscheidung eine besondere Rolle zu.

Von Rebekka Jakob

In den Nachbarlandkreisen ist das ganz normal: Um die Müllentsorgung kümmert sich der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb. Im Landkreis Neu-Ulm ist der Fall anders - noch zumindest. Denn die Zeichen stehen auf einen Wechsel, wenn auch erst in knapp drei Jahren. Der Großteil der Kommunen im Landkreis hat sich bereits dafür ausgesprochen, die bisher bei den Städten und Gemeinden angesiedelte Entsorgung auf den Kreis zu übertragen. Doch nach wie vor gibt es nicht nur in Neu-Ulm, Vöhringen und Bellenberg Gegenwind. Nun hat auch Illertissen entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

