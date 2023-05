Bekiffte Frau übergibt Polizisten in Illertissen freiwillig Marihuana

Die Polizei Illertissen wird über eine Autofahrerin informiert, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss steht. Die Beamten suchen die Frau in ihrer Wohnung auf.

Etwas spät zur Verkunft gekommen ist eine 22-Jährige in Illertissen: Nachdem sie unter Drogeneinfluss Auto gefahren war, räumte sie ihr Fehlverhalten ein und übergab den Polizisten freiwillig eine geringe Marihuana. Die Beamten wurden laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag durch einen Hinweis auf die junge Fahrerin aufmerksam gemacht. Über das amtliche Kennzeichen ermittelten die Beamten die Wohnanschrift der Frau. Vor Ort sahen die Polizisten den gemeldeten Wagen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, klingelten sie deshalb an der Haustür. Die 22-Jährige öffnete die Tür und gab sofort zu, unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Zusätzlich beichtete sie, dass sie Cannabis besitze. Freiwillig händigte sie den Polizisten eine geringe Menge Marihiuana aus. "Die Frau stand sichtbar unter Drogeneinfluss", schreibt die Polizei. Deshalb ordentene die Beamten eine Blutentnahme an. Ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes erwartet nun die 22-Jährige, hinzu kommen ein Bußgeld mit Fahrverbot, wenn der Drogentest positiv ausfallen sollte. In diesem Fall würde sich der Drogenverdacht für die Autofahrt bestätigen. (AZ)