Lob, Kritik und ein Appell vom Rathauschef bei der Bürgerversammlung in Au

Die Stuhlreihen der Josef-Weikmann-Halle in Au waren bei der Bürgerversammlung etwa zur Hälfte gefüllt. Neben einigen Stadträten konnte Rathauschef Jürgen Eisen mit Gabi Weikmann-Kristen und Josef Fackler auch ehemalige Amtsvertreter begrüßen. Eisen war in Begleitung von Hauptamtsleiterin Martina Matzner, Kämmerer André Lassen und Werner Neudecker vom Tiefbauamt gekommen.

In seinem Rechenschaftsbericht konnte der Bürgermeister manches vorab klären, weshalb sich die Fragen der Bürgerinnen und Bürger in Grenzen hielten. Der Kulturringvorsitzende Martin Binder trug sie vor.

Großprojekte in Au: Bürgermeister Eisen berichtet über Straßenbau und Schulerweiterung

• Vereinsheimwünsche: Ein großes Anliegen der Vereine sei eine Erneuerung der Küche des Vereinsheims, so der Vorsitzende. Vorab hatte der Bürgermeister mitgeteilt, dass aufgrund abgesagter Fördermittel die Sanierung des ehemaligen Auer Rathauses noch warten müsse. Stattdessen biete sich aus vorhandenen Mitteln eine Sanierung der Toilettenanlagen an. Daran knüpfte Martin Binder an: Die Küche könnte der steigenden Beanspruchung bald nicht mehr gerecht werden. Eisen reagierte zurückhaltend und erinnerte an die Eigenverantwortung der Vereine. Sie seien gehalten, auch selbst finanzielle Beiträge zu generieren. Die regulären Vereinszuschüsse der Stadt müssten reichen, es gelte das Geld gerecht zu verteilen, zu leicht komme Neid auf. Die Auer Bürger hatten auch Grund zu loben: Antonie Binder dankte für gelungene Grünpflege im Friedhof und etliche finden den Ausbau der Betlinshauser Straße sehr gelungen.

• Fertige und künftige Baumaßnahmen der Stadt: Der Straßenbau nahm einen großen Teil im Rechenschaftsbericht ein, zumal das größte Bauvolumen auf Auer Gemarkung liegt. Mit der Sanierung von Bruckhofstraße mit 300 Meter langem Radwegbau und Betlinshauser Straße mit Radwegerweiterung Richtung Dorfmitte wurden insgesamt 4,1 Millionen Euro verbaut. Die Firma Motz erschließe auf eigene Kosten ein Gewerbegebiet im Bereich Aumühle. Das Asphaltieren eines Wirtschaftsweges von der Aumühle zur Robert-Hansen-Straße wurde verworfen, um dem Missbrauch als Schleichweg vorzubeugen. Auch 2026 soll es beim Straßenbau weitergehen: Der dritte und nördliche Bauabschnitt der Dorfstraße Au mit Kosten von etwa 2,6 Millionen Euro steht an. Für die Schule gibt es Pläne zur Erweiterung für die Ganztagsbetreuung. Die Stadt habe 2024 ein angrenzendes Grundstück erwerben können, informierte Eisen. Außerdem wurde ihre Weitsprunganlage saniert.

2573 Einwohner in Au – Bürgermeister Eisen informiert über aktuelle Zahlen

• Lebensqualität: Auf der Westseite des Auer Baggersees wurden eine Natursteinwand und Schließfächer errichtet. Auch eine Auszeichnung gab der Bürgermeister anerkennend weiter. Au wurde von einem Privatradiosender für den „beliebtesten Baggersee in Schwaben“ ausgezeichnet. Derzeit leben in Au 2573 Menschen, eine Person weniger als im Vorjahr.

Icon vergrößern Ob Elektrogeräte oder Möbel, bei wilden Müllablagerungen findet sich jeglicher Hausrat. Foto: Sammlung Stadt Illertissen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ob Elektrogeräte oder Möbel, bei wilden Müllablagerungen findet sich jeglicher Hausrat. Foto: Sammlung Stadt Illertissen

• Müllproblematik: Einen eindringlichen Appell äußerte Eisen in Sachen Müll. Wilde Müllablagerungen an Wertstoffinseln oder am Ortsrand nehmen zu. Sogar Möbel oder Elektrogeräte würden abgestellt. An den Wertstoffsammelstellen werde verunreinigtes Material abgegeben. In den Papiercontainer liege Plastik und Restmüll, sodass der Bauhof den Inhalt entsorgen musste. Auch in Biotonnen fänden sich Plastik, Windeln und Blumentöpfe. Deshalb gebe es für den Kompost der Wertstoffhöfe kaum noch Abnehmer. All diese Faktoren würden in die Müllgebühren der Bürgerschaft einfließen, warnte Eisen. Schließlich plädierte er für die Akzeptanz des neuen Systems, das ab Januar gilt. Es sei nach anderen Verteilmechanismen, aber nicht gewinnbringend kalkuliert.