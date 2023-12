Unfallfluchten in Illertissen: Unbekannte beschädigen Straßenschild und Hoftor

Im Vorweihnachtsstress haben zwei Unbekannte in Illertissen und Bellenberg Unfälle verursacht und sind danach geflohen, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Am Montag hat die Polizei Illertissen in mehreren Fällen von Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zwischen 13 und 15 Uhr touchierte ein Fahrzeug ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel in der Pionierstraße in Illertissen und riss es dadurch aus der Verankerung. Das verbogene Verkehrszeichen blieb laut Polizeibericht mittig auf der Straße liegen.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht. Die Beamten fanden Fahrzeugteile und stellten diese sicher. Demnach handelt es sich bei dem Auto, das den Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hat, um einen Renault.

Paketzusteller verursacht Schaden in Höhe von 1000 Euro

Gegen 17.50 Uhr am Montagabend nahm eine Frau in der Straße „Im Brühl“ in Bellenberg ein Paket an. Die Polizei berichtet, dass die Frau das Paket persönlich in Empfang nahm und gleich wieder ins Hausinnere zurückging. Wenig später bemerkte sie einen Schaden am Hoftor, den aller Wahrscheinlichkeit nach der Paketzusteller verursacht hatte, als er seinen Transporter in der Hofeinfahrt wendete. An dem Tor und der integrierten Klingelanlage entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)