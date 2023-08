Illertissen

Das Benild-Hospiz in Illertissen will so schnell wie möglich erweitern

Plus Der Bedarf ist deutlich größer als das Angebot in Illertissen. Wie die Erweiterung aussehen soll – und was Gesundheitsminister Klaus Holetschek dazu sagt.

Ein Zuhause für die letzten Tage des Lebens – das ist das Benild-Hospiz aus Illertissen seit seiner Eröffnung 2015 schon für mehr als 800 Menschen aus der Region Westschwaben gewesen. Die Zahl der Menschen, die einen Platz dort gebraucht hätten, ist aber um ein Vielfaches größer. Planungen für eine Erweiterung liegen bereits in der Schublade – doch noch fehlt etwas Entscheidendes. Seit Freitag haben die Verantwortlichen zumindest prominente Unterstützung gewonnen: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will dabei helfen, die auch aus seiner Sicht dringend notwendige Erweiterung so schnell wie möglich zu realisieren.

Das Benild-Hopiz in Illertissen wird nicht nur von den Kommunen im Kreis Neu-Ulm sowie den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg unterstützt. Auch der Alb-Donau-Kreis sowie einzelne Städte und Gemeinden im Unterallgäu, im Landkreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis beteiligen sich. Für das Einzugsgebiet, in dem knapp 500.000 Menschen leben, ist ein Bedarf von zehn Hospizplätzen und 15 Palliativplätzen vorgesehen. Von Letzteren gibt es aktuell zwölf, sechs in Weißenhorn und sechs in Memmingen. "Die Berechnung stützt sich aber auf Zahlen von 2014", gibt Geschäftsführer Sebastian Lautenfeld zu bedenken. Denn die Bevölkerung ist hier nicht nur gewachsen, sondern im Durchschnitt auch deutlich älter geworden. Diese Trends werden sich den Prognosen zufolge auch in den kommenden Jahren verstärken, so der Geschäftsführer.

