Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und mit Handy am Ohr unterwegs

Telefonierend, berauscht und obendrein ohne Fahrerlaubnis war ein Autofahrer am Freitag in Illertissen unterwegs. Die Polizei stoppte ihn.

Gleich mehreres hat sich ein Autofahrer am Freitag in Illertissen zu Schulden kommen lassen. Gegen 10 Uhr erregte der 32-Jährige die Aufmerksamkeit einer zivilen Streifenwagenbesatzung, da er während der Fahrt auf der St2031 sein Mobiltelefon am Ohr hatte. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellte die Polizei dann fest, dass dies noch das kleinere Problem darstellte. Die Beamten bemerkten nämlich, dass der 32-Jährige zum einen über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und zum anderen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er durfte nicht weiterfahren und musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (AZ)