Besuch in Illertissen: Ilse Aigner und Eva Treu haben einige Parallelen

Die oberbayerische CSU-Politikerin Ilse Aigner hielt am Tag vor der Landrats-Stichwahl eine Rede in der Historischen Schranne in Illertissen.

Plus Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner warnt bei einem Besuch in Illertissen vor den Gefahren für die Demokratie und ruft die Menschen zum Wählen auf.

Von Wilhelm Schmid

Sie haben gemeinsame Wurzeln: Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist ebenso wie die Neu-Ulmer Landratskandidatin Eva Treu (beide CSU) in einem mittelständischen Familienbetrieb zu Hause und hat dort früh gelernt, dass alle mit anpacken müssen. Somit war es für die bekannte Politikerin aus Oberbayern leicht, die soeben neu kennengelernte Kommunalpolitikerin am Tag vor der Stichwahl in Illertissen für die Wahl zu empfehlen. Etwa 150 Personen waren zu der Veranstaltung in die Historische Schranne gekommen.

Aigner hatte bereits als 27-Jährige für das Bürgermeisteramt in ihrer oberbayerischen Heimat kandidiert und damit gezeigt, dass man sich auch in jungen Jahren dafür engagieren müsse, „Lebensraum für die Menschen vor Ort zu gestalten“, was eine weitere Parallele darstellte. Die damalige Wahl hatte sie allerdings nicht für sich entscheiden können. Und noch eines setzte sie bei ihrem Besuch in Illertissen drauf: Eva Treu habe zwar sowohl den Führerschein und Fahrpraxis für Lastwagen und Schneepflug, aber sie selbst habe jahrelang bei Eurocopter in Donauwörth als Elektrotechnikerin bei der Entwicklung von Hubschraubern mitgearbeitet. Beide, führte Aigner weiter aus, seien deshalb durchaus bodenständig und würden es verstehen, sich für die Mitmenschen einzusetzen.

