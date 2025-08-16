Icon Menü
Illertissen-Betlinshausen: 46-Jähriger stürzt mit über zwei Promille vom Rad und verletzt sich am Kopf

Illertissen-Betlinshausen

46-Jähriger stürzt mit über zwei Promille vom Rad und verletzt sich am Kopf

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Da wurden seine Verletzungen versorgt, aber auch Blut abgenommen.
    Der 46-Jährige zog sich beim Sturz in Betlinshausen eine Kopfplatzwunde zu.
    Der 46-Jährige zog sich beim Sturz in Betlinshausen eine Kopfplatzwunde zu. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 46-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag im Illertisser Ortsteil Betlinshausen mit seinem E-Bike gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann die Marienstraße. Der 46-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde sowie ein blaues Auge. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Das E-Bike blieb augenscheinlich unbeschädigt.

    Beamte der Polizeiinspektion Illertissen konnten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben haben. Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

