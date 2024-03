Illertissen-Betlinshausen

Betlinshausen soll einen Dorfplatz "gewinnen"

Plus Illertissen will erneut ins ELER-Förderprogramm der EU. Jetzt gilt es, für das Projekt Dorfplatz Punkte zu sammeln. Die Bürgerschaft kann sich beteiligen.

Von Thomas Vogel

Die Stadt setzt 20.000 Euro ein – und mit einem Quäntchen Glück gewinnt sie einen Dorfplatz und die Umgestaltung der benachbarten Straße obendrein. Doch sie kann dem Glück auch gehörig nachhelfen. Um mit ihrem Förderantrag ins europäische ELER-Programm zu rutschen, benötigt Illertissen ein ausgereiftes Konzept, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Je mehr Punkte, desto größer die Chancen.

Die 20.000 Euro fließen in die Bauplanung. Ihr Thema ist das Umkrempeln des Fußballplatzes in Betlinshausen, auf dem vor dem Vereinsheim besagter Dorfplatz entstehen soll. Aber noch einiges mehr. Im westlichen Teil und auf etwa einem Drittel der Fläche ist eine blütenreiche Streuobstwiese vorgesehen, im mittleren Teil ein großer Spielplatz. Und im östlichen Teil grenzt an den Dorfplatz eine Festwiese an, was die Kapazität auf 550 Feiernde erhöhen würde. 33 Stellplätze schließen sich nördlich an.

