Illertissen-Betlinshausen

Betlinshauser Ortsmitte: Das ist der neue Stand bei den Umbauplänen

Plus Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen macht wenig Hoffnung für den Erhalt alter Birken. Beim Verkehr bleiben zwei Varianten für den Gehweg im Gespräch.

Von Regina Langhans

Außertourlich waren Mittwochabend alle Plätze im Vereinsheim Betlinshausen besetzt: Bürgermeister Jürgen Eisen und die Architekten André Michels und Lothar Beck mit Büros in Kempten und Memmingen stellten den überarbeiteten Plan für das künftige Dorfzentrum vor. Sie hatten die beim Treffen im Frühjahr abgegebenen Anregungen der Bürgerschaft Betlinshausens in die nach Förderkriterien erstellte Planung einfließen lassen, die nun in der Hoffnung auf Mittel aus dem europäischen ELER-Fördertopf eingereicht werden kann.

Der Bürgermeister erklärte vorab nochmals die jeweiligen Vorgehensweisen: Zur Aufnahme ins Förderprogramm müssen bestimmte Kriterien etwa zugunsten von Umwelt, Nachhaltigkeit und vor allem der Gemeinschaft erfüllt werden. Eisen wies darauf hin, dass Illertissen allein 120 Kilometer Straßennetz zu unterhalten habe. Viele der erfolgreichen Baumaßnahmen hätte es ohne Fördermittel nicht gegeben. Sollte die Planung für Betlinshausen, bei der neben dem Renovieren von St-Johannes-Straße und Teilen der Marienstraße auch die Umgestaltung des Sportplatzes beim Vereinsheim zur neuen Aufenthaltsfläche vorgesehen sind, nicht ins Förderprogramm kommen, würden nur die Straßen renoviert. Vorrangig die St-Johannes-Straße und danach Marien- und Nordstraße. Auch dann würde die Stadt das Sportplatzareal nicht vergessen, man werde einfachere Lösungen suchen. Umgekehrt, wenn die Fördermittel fließen, werde der Stadtrat bei der Genehmigung der Planung das letzte Wort haben, betonte der Bürgermeister.

