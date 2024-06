Illertissen-Betlinshausen

13:41 Uhr

Der neunte Baum dient als Beleg: Zweifel an Gutachten zu Birken in Betlinshausen

Bernd Kurus-Nägele und Ernst Renner an der neunten Birke in Betlinshausen, die nahe am Gehweg wächst.

Plus Am Donnerstag entscheidet der Illertisser Stadtrat, ob der Stadtteil eine neue Mitte bekommen soll. Der Bund Naturschutz hat Argumente für den Erhalt der Bäume.

Von Sebastian Mayr

Ein Dorfplatz für Betlinshausen, ein neuer Belag für die St.-Johannes-Straße und ein Fußgängerweg am Sportplatz oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite: Am Donnerstag soll der Illertisser Stadtrat darüber entscheiden, ob die Stadt die Erneuerung der Dorfmitte in Angriff nimmt. Voraussetzung wäre die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union. Die Arbeiten könnten zur Folge haben, dass acht jahrzehntealte Birken an der St.-Johannes-Straße gefällt werden. Die Bäume würden den Umbau nicht überstehen, argumentiert die Stadtverwaltung. Doch der Bund Naturschutz hält dagegen – mit einem eigens beauftragten Gutachten und einem Beispiel aus unmittelbarer Nähe.

Acht Birken wachsen an der St.-Johannes-Straße zwischen Vereinsheim und Ortsausgang. Eine weitere steht nordöstlich des Vereinsheims. Hier fällt die Böschung steiler ab als bei den übrigen Bäumen – und hier gibt es bereits einen Gehweg, der kaum mehr als eine Handbreit vom Stamm entfernt beginnt. Der asphaltierte Bereich würde nach dem Umbau der Ortsmitte näher bei den Bäumen verlaufen. Das, so die Befürchtung in der Stadtverwaltung, könnte die Standsicherheit der Birken beeinträchtigen.

