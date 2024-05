Neue Ortsmitte: Zu den Birken in Betlinshausen gibt es ein geteiltes Echo

Plus Interessierte nehmen den Vorentwurf zur neuen Betlinshauser Ortsmitte in Augenschein nehmen. Ein Thema überdeckt viele andere gute Ideen.

Können oder dürfen die acht Birken am alten Sportplatz beim Vereinsheim stehen bleiben? Diese Frage hat fast die anderen guten Ideen überdeckt, die der Vorentwurf zur neuen Dorfmitte von Betlinshausen enthält. Die Sanierung umfasst die Nordstraße, Marienstraße und St.-Johannes-Straße, an welcher Platz und Vereinsheim liegen. Dort hat auch kürzlich der Ortstermin stattgefunden, bei dem Planer, Bauamt und Bürgermeister Jürgen Eisen für Fragen zur Verfügung standen. Aus der Bürgerschaft waren knapp 50 Interessierte gekommen.

Die Veränderungen betreffen zwei unterschiedliche Bereiche, die dennoch zusammenhängen: Einmal die Straßensanierung mit Gehwegbau und dann die Gestaltung des daneben liegenden Areals. Der vorgeschlagene Straßenbau beinhaltet 50 Zentimeter Abstand zu den Vorgärten der bewohnten Südseite und fußgängerfreundliche Verbreiterungen entlang der Straßenabbiegungen ins neue Wohngebiet. Stefan Bäumler vom gleichnamigen Büro bezeichnete diese Art Vorbau um die Eckgrundstücke als Möglichkeit, Verkehr und Fußgänger auseinanderzuhalten, wenn die Kreuzung passiert werden muss.