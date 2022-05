Polizei sucht nach Unfall mit Motorrad in Betlinshausen wichtige Zeugen

Eine Motorradfahrerin ist in Betlinshausen schwer verletzt worden. Zuvor überholte sie wohl ein anderes Auto. Dessen Fahrer könnte der Polizei weiterhelfen.

Die Illertisser Polizei hat nach dem schweren Unfall mit einem Motorrad in Betlinshausen einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Gesucht wird die Fahrerin oder der Fahrer eines Autos. Diese Person könnte Auskunft geben über den Hergang des Unfalls, bei dem am Donnerstag wie berichtet eine 33 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Laut Polizei missachtete ein 87-Jähriger die Vorfahrt des Motorrads

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 87-Jähriger gegen 11.35 Uhr mit seinem Auto den Tiefenbacher Weg in nördlicher Richtung. An der Kreuzung zur Kreisstraße NU9 wollte er geradeaus in Richtung Betlinshausen fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Tiefenbach kommenden Motorradfahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt und nach der Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Zeugen hat die Motorradfahrerin unmittelbar vor dem Unfall ein bislang unbekanntes Auto überholt. Bei dessen Fahrerin oder Fahrer handelt es sich dem Polizeibericht zufolge um wichtige Zeugen. Diese oder weitere Personen, die im Auto saßen, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)