Auf den heiligen Korbinian ist Verlass – und auf die Betlinshauser Dorfgemeinschaft auch

Auf den heiligen Korbinian ist Verlass, auf die Betlinshauser Theatergruppe ebenso. Sie ist das Aushängeschild für den Illertisser Stadtteil und zieht Publikum aus dem weiteren Umkreis an. Zuverlässig hat die Truppe in ihrer 39. Spielzeit für ausverkaufte Vorstellungen und jede Menge Unterhaltung im Vereinsheim gesorgt. Eine beneidenswerte Bilanz für die Inszenierung des Lustspiels „Der heilige Korbinian und die falsche Braut“ von Sonja Beer. Die zehn Frauen und Männer unter der Regie von Angelika Trautwein – sie tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter Anni Blessing – gehen in die wohlverdiente Spielpause. Die Theatergruppe ist nur ein Beispiel für das besondere Gemeinschaftsleben in Betlinshausen.

