Unfall in Betlinshausen führt zu Verkehrsbehinderungen

Feuerwehr und Rettungsdienst sind wegen eines Verkehrsunfalls bei Betlinshausen im Einsatz. Eine Kreuzung ist blockiert, der Verkehr wird umgeleitet.

Am südöstlichen Ortsrand von Betlinshausen hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet. Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Kreuzung, an der die Straße Zum Reiser und der Tiefenbacher Weg in die Kreisstraße von Illertissen nach Tiefenbach einmünden, ist blockiert. Dadurch staut sich auch der Verkehr auf der Kreisstraße. Die Feuerwehr hat eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Sobald weitere Informationen vorliegen, lesen Sie hier mehr über den Unfall. (jsn)