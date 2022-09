Betrüger täuscht Notsituation vor: Zeuge informiert Polizei

Ein 37-Jähriger bittet einen jüngeren Mann um Bargeld zum Tanken. Doch dieser lässt sich nicht auf ein Tauschgeschäft ein und ruft stattdessen die Polizei.

Dank der Mitteilung eines Zeugen hat die Illertisser Polizei am Sonntagmittag einen Betrüger in Empfang nehmen können. Die Beamten hielten den 37-Jährigen, der mit dem Auto unterwegs war, an der Anschlussstelle der A7 in Illertissen an. Der Mann hatte zuvor versucht, einem 26-Jährigen Geld abzuknöpfen.

Der junge Mann folgte dem Betrüger bis zur Autobahnausfahrt Illertissen

Nach Polizeiangaben hatte der 37-Jährige dem jüngeren Mann vorgegaukelt, dringend Bargeld zum Tanken zu benötigen. Für einen bestimmten Geldbetrag bot er einen angeblich wertvollen Goldring zum Tausch an. Der 26-Jährige bemerkte jedoch sofort, dass es sich um ein billiges Schmuckstück handelte, das den Geldbetrag nicht wert war. Der junge Mann lehnte deshalb das Tauschgeschäft ab. Stattdessen informierte er die Polizei und folgte dem Betrüger bis zur Autobahnabfahrt Illertissen, wo bereits die Polizei wartete. (AZ)