Betrüger verkauft billige Uhren auf einem Parkplatz in Illertissen

Unter einem Vorwand bot ein Mann in Illertissen angeblich wertvolle Uhren zum Verkauf an. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Unbekannten.

Mit einer perfiden Masche hat ein Trickbetrüger auf einem Supermarktparkplatz in Illertissen Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, bot ein bislang unbekannter Mann am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr einem 66-Jährigen auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße Uhren zum Kauf an. Diese hatten angeblich einen Wert im vierstelligen Bereich. Er müsse sie verkaufen, sagte der Mann, da er Geld zum Betanken seines Fahrzeuges benötige. Der 66-Jährige übergab dem Mann einen zweistelligen Betrag und erhielt eine Uhr. Bei einer Überprüfung stellte sich später allerdings heraus, dass es sich dabei um wertlose Billigware handelt.

Der Mann hatte einen italienischen Akzent und war gepflegt gekleidet

Dem Polizeibericht zufolge hatte der unbekannte Mann einen italienischen Akzent, war gepflegt gekleidet und fuhr mit einem Alfa Romeo mit italienischem Kennzeichen davon. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder ebenfalls angesprochen wurden, sich unter der Telefonnummer 07303-96510 zu melden. (AZ)