Betrüger verkauft in Illertissen billige Uhren für 300 Euro

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Saumweg in Illertissen Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein Unbekannter sprach den 70-Jährigen gegen 11 Uhr an und gaukelte dem Mann mit italienischem Akzent vor, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Zudem gab der Unbekannte dem Polizeibericht zufolge an, für die Rückreise in die Schweiz dringend Bargeld zu benötigen.

Die Polizei klärt im Internet über Betrugsphänomene auf

Als Gegenleistung bot der laut Beschreibung etwa 35 Jahre alte Mann drei angebliche Marken-Armbanduhren für 300 Euro an. Der 70-Jährige ließ sich auf das Geschäft ein. Später stellte er allerdings durch eine Internetrecherche fest, dass es sich bei den Uhren um billige Importe aus Fernost handelte. Die Polizei rät ausdrücklich von solchen Geschäften ab, die Kriminelle als vermeintliche Schnäppchen präsentieren. Weitere Informationen zu Betrugsphänomenen gibt es im Internet auf www.polizei-beratung.de. (AZ)

