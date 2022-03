Betrug bei Whatsapp: Polizei warnt vor Geldforderungen

Eine Rentnerin aus Illertissen ist das Ziel von Betrügern geworden. Dass ihr kein Schaden entstanden ist, verdankt sie einem glücklichen Zufall.

Immer häufiger versuchen Betrüger derzeit, per Whatsapp-Nachricht an Geld zu kommen. Auch eine Frau aus Illertissen bekam es mit der Betrugsmasche zu tun.

Die Rentnerin erstattete am Freitagmittag Anzeige bei der Polizeidienststelle in Illertissen. Sie hatte am Vortag eine Whatsapp-Nachricht, angeblich von ihrer Tochter, erhalten. In dieser Nachricht wurde der Dame vorgegaukelt, dass sich die Absenderin in einer Notlage befände und sie ihr 1928,55 Euro überweisen solle. Die gutgläubige Rentnerin füllte umgehend einen Überweisungsträger aus und gab diesen bei ihrer Bank ab, berichtet die Polizei.

Betrugsversuch in Illertissen: Rentnerin stoppt Überweisung rechtzeitig

Am Abend desselben Tages hatte die Frau schließlich Kontakt mit ihrer Tochter, woraufhin sich herausstellte, dass diese Nachricht nicht von ihr gewesen war. Am Freitag in der Früh ging die Rentnerin zu ihrer Bank, um die Überweisung noch zu stoppen. Diese war glücklicherweise noch nicht durch die Bank bearbeitet und konnte schließlich abgebrochen werden. Es entstand der Dame kein Schaden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor merkwürdigen Geldforderungen. Auch wenn der Absender bekannt scheint, sollte sich immer nochmal rückversichert werden. (AZ)