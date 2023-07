Betrug per SMS: Frau überweist vierstellige Summe

Wieder waren Betrüger mit der SMS-Betrugsmasche erfolgreich. Eine Frau aus Illertissen überweist Geld an ihren vermeintlichen Sohn.

Eine 69-jährige Frau ist in Illertissen Opfer eines Betrügers geworden. Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau eine SMS, in der sich der Unbekannte als der vermeintliche Sohn der 69-Jährigen ausgab und mitteilte, dass er eine neue Handynummer habe. Als die Mutter dem Betrüger antwortete, bat dieser umgehend um finanzielle Unterstützung. In gutem Glauben begab sich die 69-Jährige mit einem Überweisungsträger zur Bank und überwies dem Betrüger eine niedrige vierstellige Summe, so die Polizei.

Tage später trafen sich die Mutter und der richtige Sohn. Dabei erkannte sie im Gespräch mit dem echten Sohn den Betrug und meldete den Vorfall der Polizeiinspektion Illertissen. Die Beamten leiteten darauf ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen den bislang unbekannten Täter ein. (AZ)