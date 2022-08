Betrunkene Radfahrerin stürzt in Illertissen

Ohne Fremdeinwirkung kommt eine Frau mit ihrem Fahrrad in Illertissen zu Fall. Sie muss zur medizinischen Versorgung in eine Klinik - und zur Blutentnahme.

Verletzungen im Gesicht hat sich eine Radfahrerin in der Nacht auf Freitag bei einem Sturz in Illertissen zugezogen. Gegen 1 Uhr befuhr die 65-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrrad die Elsa-Brandström-Straße in Richtung Süden. Plötzlich und ohne Fremdeinwirkung stürzte sie mit ihrem Rad. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Der daraufhin vorgenommene Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Die Radfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung und zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. (AZ)