Betrunkener Autofahrer hat Einhandmesser bei sich

Zunächst entdeckt die Polizei die Waffe am Hosenbund eines Autofahrers. Dann stellt sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert ist.

Am Vatertag hat die Polizei Illertissen allgemeine Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Gegen Mittag fiel der Polizei im Saumweg ein 56-jähriger Mann auf, der ein sogenanntes Einhandmesser sichtbar an seiner Hose befestigt hatte. Solche Messer fallen unter das Waffengesetz und dürfen nur mit einem berechtigten Interesse in der Öffentlichkeit geführt werden. Zum Beispiel, wenn das Messer zum Ausführen des Berufs notwendig sei, erklärt die Polizei. Weil das bei dem Mann nicht der Fall war, stellten die Beamten das Einhandmesser sicher.

Im Laufe der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille. Der 56-Jährige musste mit zur Blutentnahme aufs Präsidium. Die Beamten unterbanden seine Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Laut Polizeibericht erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt. Das Einhandmesser übersendet die Polizei Illertissen dem Landratsamt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)