Betrunkener Autofahrer kann keinen Führerschein vorzeigen

Ein Autofahrer fällt durch seine unsichere Fahrweise in Illertissen auf. Polizisten wollen bei der Kontrolle den Atemalkohol messen, doch das ist nicht möglich.

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Illertissen gestoppt. Der 35-Jährige fiel den Beamten am späten Dienstagabend wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Dem Polizeibericht zufolge war der Grund für sein Verhalten schnell ersichtlich, als ihn die Beamten an der Staatsstraße 2018 kontrollierten. Der Fahrer stand deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Außerdem hatte der 35-Jährige keinen Führerschein bei sich. Die Polizei ermittelt nun, ob er überhaupt einen besitzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war es den Beamten nicht möglich, mit dem Mann einen Atemalkoholtest vorzunehmen. Um den Alkoholpegel des Mannes zu ermitteln, wurde ihm Blut abgenommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. (AZ)