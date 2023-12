Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Polizei verfolgte einen stark alkoholisierten Mann durch Babenhausen und Oberroth und musste mehrfach Gewalt anwenden, da er nicht kooperierte.

Ein Mann hat sich betrunken hinters Steuer gesetzt und auf Anweisungen der Polizei äußerst aggressiv reagiert. Am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Illertissen die Meldung ein, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien fahren würde. Laut der Mitteilung sei das Auto bereits in einen Graben gefahren, jedoch habe der Fahrer seine Fahrt danach fortgesetzt. Eine Polizeistreife entdeckte den Mann in Babenhausen. Die eindeutigen Anhaltesignale ignorierte der Fahrer, umfuhr die Kontrollstelle und setzte seine Fahrt beschleunigt fort.

Bei Oberroth gelang es einer Streife der Polizei Illertissen und eine Streife der Polizei Memmingen, den Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Bei der Kontrolle weigerte sich der Mann aus seinem Fahrzeug zu steigen, sodass sich die Polizisten gezwungen sahen, ihn mit leichter Gewalt aus dem Fahrzeug zu ziehen. Der 70-jährige Mann roch laut Polizeibericht stark nach Alkohol, beleidigte die Polizeibeamten massiv und verweigerte jegliche Maßnahme. Deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des fahruntüchtigen Mannes sicher.

Der betrunkene Mann verbrachte die Nacht in einem Haftraum

Nach der Fahrt zur Polizeidienststelle wehrte sich der Mann gegen die ärztliche Blutentnahme, sodass die Polizisten nach eigener Aussage erneut körperliche Gewalt anwenden mussten, um die erforderliche Maßnahme durchführen zu können und den behandelnden Arzt zu schützen. Aufgrund seiner Trunkenheit und des aggressiven Zustands verbrachte der Mann die Nacht über in einem Haftraum und wurde am frühen Donnerstagmorgen wieder entlassen. Bei dem Vorfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Gegen den 70-Jährigen leitete die Polizei Illertissen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. (AZ)