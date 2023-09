Betrunkener beleidigt Polizisten, die ihn nach Hause bringen wollen

Polizisten kommen in Illertissen einem 71-Jährigen zu Hilfe, der stark betrunken ist und über Schmerzen klagt. Doch ihre Betreuung missfällt ihm offenbar.

Polizisten, die einem betrunkenen 71-Jährigen in Illertissen helfen wollten, mussten sich am Dienstagnachmittag diverse Beleidigungen mit Kraftausdrücken anhören. Dem Polizeibericht zufolge war der Dienststelle in Illertissen zunächst eine hilflose Person im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet worden. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 71-Jährigen, der stark betrunken war. Da der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Untersuchung ergab, dass keine medizinische Behandlung erforderlich war. Deshalb wurde der 71-Jährige in Schutzgewahrsam genommen.

Der Mann drohte mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt

Dies missfiel dem Mann offenbar, obwohl die Beamten laut Polizeibericht ihn in diesem Zusammenhang lediglich nach Hause fahren wollten. Er hätte also nicht in eine Arrestzelle gebracht werden sollen. Dennoch beleidigte der 71-Jährige daraufhin die Polizisten mit diversen Kraftausdrücken. Zudem drohte er mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt, wenn die Beamten ihre Maßnahme nicht zurücknehmen würden. Die Polizisten brachten ihn dennoch nach Hause. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Nötigung und Beleidigung. (AZ)