Betrunkener Fahrer stellt Auto mitten auf der Straße ab

Ein 28-Jähriger parkt in Illertissen auf der Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer sprechen den aggressiven Mann an. Beim Eintreffen der Polizei fällt er aus dem Auto.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist bei der Illertisser Polizei eine Meldung über ein mittig auf der Fahrbahn abgestelltes Auto eingegangen. Laut Angaben der Beamten befand sich das Fahrzeug auf der Staatsstraße 2018 im Bereich des Kreisverkehrs an der Autobahnanschlussstelle der A7 in Fahrtrichtung Norden. Andere Verkehrsteilnehmer sprachen den Autofahrer auf sein Verhalten an. Darauf reagierte er aggressiv und fuhr mit seinem Auto auf ein angrenzendes Tankstellengelände.

Der 28-Jährige fiel beim Eintreffen der Polizei aus dem Auto

Dort entdeckten Polizisten das verdächtige Fahrzeug. Der 28-jährige Fahrer saß zusammengesunken hinter dem Steuer. Beim Öffnen der Fahrzeugtür fiel er quasi aus dem Auto. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest konnte deshalb nicht durchgeführt werden. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)