Betrunkener Mann tritt einem Polizisten gegen das Schienbein

Die Polizei wird wegen eines aggressiven Mannes auf einen Parkplatz in Illertissen gerufen. Er bedroht und beleidigt die Beamten, als diese vor Ort eintreffen.

Kurz vor Ladenschluss am Montagabend ist die Polizeiinspektion Illertissen über einen aggressiven Mann informiert worden, der sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts aufhielt. Als die Polizeistreife kurz darauf am Einsatzort eintraf, ging der Mann dem Polizeibericht zufolge sofort mit einer drohenden Körperhaltung auf die Beamten zu und beleidigte diese massiv. Wegen seines Verhaltens wurde der Mann in Gewahrsam genommen, dabei spuckte er auf die Motorhaube des Streifenwagens.

Der Mann hielt sich unerlaubt in Deutschland auf

Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich bei der Personenüberprüfung heraus, dass der aus Russland stammende Mann nicht über den erforderlichen Aufenthaltstitel verfügt und sich insofern unerlaubt in Deutschland aufhält. Der Mann sollte deshalb mit dem Streifenwagen zur Wache gefahren werden, jedoch weigerte er sich, in das Auto einzusteigen. Er trat mit dem Schuh gegen das Schienbein eines Polizeibeamten, wodurch dieser verletzt wurde. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte erneut.

Letztlich gelang es den Beamten, den Mann in das Fahrzeug und später auf der Dienststelle in die Haftzelle zu bringen. Dort angekommen, nahm der Mann nach Polizeiangaben erneut eine drohende Körperhaltung ein. Einen Angriff konnten die Beamten jedoch verhindern. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)