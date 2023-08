Betrunkener Mofa-Fahrer hat Drogen dabei

1,1 Promille und ein Tütchen Marihuana in der Tasche: Einen 59-Jährigen erwartet nach dieser Fahrt in Illertissen ein Strafverfahren.

Ein Mofa-Fahrer ist stark alkoholisiert um mit illegalen Drogen in der Tasche durch Illertissen gefahren. Beamte der Polizei Illertissen führten am frühen Mittwochabend eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Josef-Eichner-Straße durch. Ein 59-jähriger Mofa-Fahrer roch dabei laut Polizeibericht nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Illertisser Polizei und zeigte einen Wert im Bereich einer Straftat: über 1,1 Promille.

Der Mann musste deshalb zur Blutentnahme mit auf die Wache. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten ein Druckverschlusstütchen mit etwa fünf Gramm Marihuana und stellten dieses sicher. Den 59-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Seine Weiterfahrt unterband die Polizei. (AZ)