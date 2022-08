Betrunkener Radfahrer prallt in Illertissen gegen ein geparktes Auto

Ein Mann kippt mit seinem E-Bike in Illertissen um und beschädigt dabei ein Auto. Der stark alkoholisierte Radfahrer wird bei dem Sturz am Kopf verletzt.

Ein stark betrunkener Fahrradfahrer ist in Illertissen gegen ein geparktes Auto geprallt. Laut Polizeibericht fuhr der 34-Jährige am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr mit seinem Pedelec in Schlangenlinien die Spitalstraße entlang. Ohne erkennbaren Grund kippte er mit seinem E-Bike gegen ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend stürzte der Mann zu Boden.

Unfall in Illertissen: Der Radfahrer wird zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Da der Mann sich beim Sturz am Kopf verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. (AZ)